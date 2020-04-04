فض سوق «شباس الشهداء» الأسبوعي بكفر الشيخ

أشرفَ اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم السبت، على عدم إقامة وفض الموقع الرئيسي للسوق الأسبوعي بقرية شباس الشهداء، ومنع الباعة الجائلين من تجهيز السوق، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية وذات الاختصاص، وذلك لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وأعلنت دسوق في بيان لها أن ذلك يأتي فى إطار خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتًا بكافة الأسواق (الموسمية – الأسبوعية- الماشية) بدائرة المحافظة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.