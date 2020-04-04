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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 20 حالة تعد على أراضي زراعية ومخالفات بناء بسوهاج

السبت 04/أبريل/2020 - 02:21 م
حالة تعد
حالة تعد
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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اعلنت محافظة سوهاج في بيان، عن إزالة 20 حالة تعدي على أراضي زراعية ومخالفات البناء خلال حملات شنتها الوحدات المحلية، الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي المحافظ بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها.

وأوضح محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة على أراضي زراعية بناحية أولاد شلول بقرية بندار الكرمانية على مساحة 11 قيراط منها مباني دور واحد ودورين ومباني بالبلوك الأبيض.

وأضاف أنه تطبيقا لقرارات الحظر لمنع تفشي فيروس كورونا تم غلق قاعة تصوير أفراح بقرية قلفاو وتشميعها، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وقال حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم إن الحملة إزالت عقارا بشارع الفردان، وآخر بمنطقة الزيوت على مساحات 120 متر، و150 متر إزالة فورية في المهد، مضيفا أنه تمت مصادرة 10 مركبات توك توك في حملة تفتيشية مكبرة على التراخيص ليصل عدد المركبات التي تم مصادرتها الى 31 مركبة خلال يومين وتم إيداعهم بمخازن الوحدة لحين الانتهاء من الترخيص.

وأشار على محمد رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا إلى تنفيذ إزالة بالكوم الأصفر بمجلس قروى نزلة القاضي على مساحة 12 سهم عبارة عن ردم حفر وقواعد خرسانية، مشيرا إلى تنفيذ حالتين إزالة فورية بناحية قرية بنهو والخزندارية بمجلس قروى الصوامعة غرب على مساحة 1.5 قيراط عبارة عن ردم حفر وقواعد وسور بلوك، بالإضافة إلى تنفيذ حالة إزالة فورية بناحية ساحل طهطا على مساحة 14 سهم عبارة عن ردم حفر وقواعد.

وفي مركز ومدينة البلينا، قال أحمد البدري رئيس المركز إنه تم إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 3 قراريط بقرية الحرجة بحري التابعة لقري العرابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفي حي شرق سوهاج، قال عاطف الصمطي أنه تمت إزالة في المهد لأعمدة خرسانية في عقار مخالف بشارع ١٩ متفرع من الشهيد محمد ضياء الدين مشيرا أن فرق الرصد والمتابعة لمخالفات البناء تعمل على مدار الساعة وفي العطلات الرسمية والاجازات.

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