الداخلية السعودية تعزل 7 أحياء في جدة بسبب كورونا

أعلنت الداخلية السعودية، اليوم السبت، عزل 7 أحياء في جدة، بينها "كيلو 14 وغليل وبترومين"، بسبب تفشي فيروس كورونا المتسجد.وأكدت وزارة الداخلية السعودية السماح لسكان الأحياء المشار إليها في محافظة جدة بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية داخل نطاق منطقة العزل، خلال الفترة من 6 صباحًا وحتى 3 عصرًا، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز".ومنعت وزارة الداخلية السعودية الدخول أو الخروج في عدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة، ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة، اعتبارًا من الساعة 3 من عصر اليوم السبت.