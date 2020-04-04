أسواق ووهان الصينية تستعيد نشاطها (فيديو)

عرضت فضائية "euro news" مقطع فيديو مصورا في أرجاء شوارع مدينة ووهان الصينية، بعد أن استعادت المدينة الصينية نشاطها.وأضاف التقرير أن الحركة بدأت تدبّ في شوارع وأسواق ووهان وسط الصين، بعدما عاشت هذه المدينة أشهرًا محمّلة بوباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة عدد كبير من سكّانها.كما أن بائعي الخضروات وأصحاب محال بيع اللحوم والأغذية استأنفوا عملهم، وفق ضوابط صحية التزم بها أيضًا المتسوِّقون الذين لم تغادرهم بعد مشاعرُ الخوف من وباء كورونا.ورغم أنه لم يُبلغ في ووهان عن أي إصابات جديدة خلال مدة أسبوع، إلا أن المسئولين يؤكدون وجوب أن تستمر الإجراءات مدة 14 يومًا متتالية دون أن يسجّل حالات إصابة جديدة، قبل أن يتمّ رفع قيود السفر وينتهي التباعد الاجتماعي.