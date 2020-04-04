ضبط المتهمين بقتل شاب وإصابة آخر في نجع حمادي

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة قنا من ضبط المتهمين بقتل شاب وإصابة آخر، على خلفية مشاجرة حدثت بينهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمركز نجع حمادي.وتبين من تحريات مباحث مركز شرطة نجع حمادي أن كلا من: عبدالناصر.ع.ج، 20 عامًا، ومجدي.ي.ا، 27 عامًا، وراء واقعة قتل شاب وإصابة آخر بقرية حمرادوم.وأقر المتهمان، خلال التحقيقات، بأنهما وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية، ومعايراتهما على فيسبوك، لقبولهما الصلح.وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي بمصرع أدهم عبدالله عبدالستار، 21 عامًا، وإصابة فهد سيد عبدالغني، 23 عامًا، في مشاجرة بين عائلتين بقرية حمرادوم.