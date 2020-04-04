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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يجتمع برؤساء الأحياء ومسئولي النظافة

السبت 04/أبريل/2020 - 02:12 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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عقد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وسعد الفرماوى السكرتير العام ورؤساء الأحياء ومسئولى النظافة، تم خلالع استعراض ومناقشة العديد من المقترحات التى تستهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى هذا الشأن، وقد وجه محافظ الدقهلية الى ضرورة تقسيم الأحياء والمدن إلى مربعات كل مربع له فريق عمل ومعدات ومشرف مسئول وأشار الى رفع هذه المربعات بالعمال والمعدات والمشرفين على رسوم بيانية موضحة لتيسر المتابعة ولمكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين وذلك من خلال مركز المعلومات

وشدد محافظ الدقهلية على اهمية اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية حيال النباشين وعمال النظافة المتعاونين معهم، كما طالب د.مختار بعمل حصر شامل لمعدات وسيارات النظافة بالاحياء والمدن وتعظيم الاستفادة من المعدات السليمة وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانة واصلاح المعطل منها، ووجه المحافظ لتفعيل عمل السيارات المكبسية بمنظومة النظافة بنطاق المحافظة والمستخدمة فى تفريغ صناديق القمامة بالشوارع والميادين حرصا على المظهر الحضارى.

كما اكد المحافظ على تفعيل آلية محكمة لتحصيل رسوم النظافة ولابد ان تكون مقابل الخدمة من خلال بيانات دقيقة لاعداد الوحدات السكنية والمحلات بالاستعانة بقطاع الكهرباء.

ووافق محافظ الدقهلية على مقترح رئيس حى شرق لعمل تطبيق تجريبى لجمع القمامة من المنبع بمنطقة توريل ووضع حاويات للقمامة على اطراف المنطقة، وقد كلف د. مختار السكرتير العام بتذليل كافة العقبات امام تنفيذ كافة القرارات التى تم اتخاذها من اجل الارتقاء بخدمات النظافة والعمل المستمر فى رفع القمامة اولا باول حرصا على المظهر الحضارى لمحافظة الدقهلية وتحقيقا لارضاء المواطنين.

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