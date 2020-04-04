محافظ المنوفية يطالب أهالي قرية شرانيس بعدم التجمع

ناشد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عددا من أهالي قرية شرانيس مركز قويسنا بعدم التجمع والالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال جولته التفقدية للقرية ومتابعة العزل المنزلي وتقديم كافة أوجه الدعم.ولاحظ أبو ليمون، تجمع عدد من الأهالي بمدخل القرية، وعلي الفور استوقف سيارته مطالبا إياهم بضرورة الالتزام بعدم التجمعات والوقوف مع الدولة صفا واحدا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.كما شدد المحافظ، على رئيس مركز ومدينة قويسنا، بضروة إزالة تجمعات القمامة بنطاق القرية وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار العدوى بين المواطنين، وذلك ضمن تكثيف الإجراءات الاحترازية بالمحافظة.