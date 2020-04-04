الصين تدعو مواطنيها لعدم تخزين الأرز

دعا مسئولون حكوميون في الصين، أكبر مستهلك ومستورد للأرز في العالم، المواطنين إلى عدم تخزين هذه السلعة بعدما أثار حظر تم فرضه مؤخرًا على مبيعات التصدير الجديدة من جانب فيتنام المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.وقال وي بايجانج، مسئول بوزارة الزراعة في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن البلاد لديها مخزون كاف من الأرز والقمح يكفي الاستهلاك لمدة عام، بينما الواردات من الحبوب تمثل فقط نحو 2% من الاستهلاك المحلي.وأضاف وي: "الإمدادات في السوق كثيرة وليس هناك حاجة لتخزين السلع".كانت الصين قد زادت الإمدادات بشكل منتظم في الاسبوع الماضي إلى 3 ملايين طن من القمح، و1.2 مليون طن من الأرز، للعمل على استقرار الأسعار في السوق، بينما ستواصل الحكومة طرح الذرة من المخزون بعد مبيعات لنحو 3 ملايين طن في شهر فبراير الماضي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن كين يويون، وهو مسئول في الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الاستراتيجية.