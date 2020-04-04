الصحة الأردنية: خروج 13 من الحجر الصحى فى العقبة

قال مدير صحة العقبة بالأردن إبراهيم المعايعة، إن 13 شخصًا خرجوا، اليوم السبت، من الحجر الصحي في العقبة.وأشار مدير صحة العقبة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، إلى أن اثنين فقط من الذين تم إخراجهم من الحجر من سكان العقبة، وأن الباقين من محافظات أخرى، لافتا إلى أنهم وقعوا على تعهد بالبقاء بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا أخرى.يذكر أن عدد الأشخاص المتواجدين داخل الحجر الصحي في العقبة بلغ 157 شخصًا، ووزعت مديرية صحة العقبة 25 طاقما صحيا على المعابر الحدودية، وتعاملت مع البواخر السياحية وطواقمها وتعقيمها، كما تم تجهيز غرف عزل وحجر في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.