وفاة عامل صعقًا بالكهرباء في قنا

لقى عامل مصرعه، اليوم السبت، عقب تعرضه لصعق كهربائي، عندما لمس محول، بقرية القارة، التابعة لمركز أبو تشت شمال قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات الرسمية.كان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء ممحمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، مفاده تلقي اشارة من مرفق أسعاف قنا، مفادها مصرع عبدالله رفعت، 37 عامًا، صعقًا بالكهرباء،أثناء سيره بجوار محول كهربائي، بقرية القارة بأبو تشت.ونقلت سيارة إسعاف الجثة لمشرحة مستشفي فرشوط المركزي، فيما قد تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، والتى أصدرت قرارًا بدفن الجثة.