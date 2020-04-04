زوجة السفير التركي بمنغوليا المصابة بكورونا ترفض الحجر الصحي

كشفة صحيفة سوزجو، أن زوجة السفير التركي بمونغوليا، أحمد يازال، التي كانت في زيارة إلى كوريا الجنوبية، برفقة نجلها، مصابة بفيروس كورونا، بعد أ، تم اجراء الاختبار لهما عند عودتهما إلى العاصمة المنغولية.وقررت السلطات في منغوليا إيداعهما بالحجر الصحي، لكن الزوجة أبدت استياءها من غرفة العزل ورفضت الإقامة بها، رغم إقامة رئيس البلاد بالغرفة نفسها.اعترضت زوجة السفير التركي على الحجر الصحي، لم تعجبها الغرفة، مما دفع "يازال" إلى التقدم باقتراح أن توضع زوجته وابنه تحت الحجر الصحي في منزل العائلة، إلا أن اقتراحه قُوبل بالرفض.