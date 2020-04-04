«نيابة الأميرية» تباشر التحقيق مع حائزى مخدر الآيس

باشرت نيابة الأميرية الجزئية، السبت، التحقيقات في ضبط 4 عناصر إجراميّة بحوزتهم كمية من مخدر "الآيس" بقصد الاتجار، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.تعود الواقعة إلى أنه أثناء قيام قوة أمنية، تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، تمكنت من ضبط 4 أشخاص حال استقلالهم سيارة ملاكى وبحوزتهم كمية من "الآيس" المخدر، زنة 250 جرامًا، هاتف محمول، ومبلغ مالى.بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بالعملاء، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.