حلا شيحة: سامح عبدالعزيز البطل الحقيقي لـ«دهب عيرة»

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة تجمعها بالمخرج سامح عبدالعزيز من كواليس مسلسل "دهب عيرة" المقرر عرضه في رمضان المقبل.وعلقت حلا على الصورة التي طرحتها عبر حسابها على إنستجرام: "أحلى صباح مع سامح عبدالعزيز.. البطل الحقيقي لمسلسلنا دهب عيرة رمضان ٢٠٢٠".وطرحت قناة "دبي"، أمس الجمعة، برومو مسلسل "دهب عيرة" بطولة يسرا وبيومي فؤاد وحلا شيحة وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور وعدد من الفنانين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.