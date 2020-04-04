سلبية تحاليل سكان عمارتين بالحجر المنزلى فى بورسعيد

قال اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن فريق طبي من إدارة الطب الوقائي توجه لسكان عمارتين تحت الحجر المنزلي في نطاق الحي، لتوقيع الكشف الطبي عليهم لمتابعة الحالة الصحية لهم عقب ظهور حالتين في العمارتين مصابتين بفيروس "كورونا" المستجد.وأشار رئيس الحي، في بيان إعلامي، إلى أن الفريق الطبي أكد بعد توقيع الكشف عليهم أنهم جميعًا فى حالة صحية جيدة، وأن حالتهم مطمئنة للغاية، وأن نتائج الكشف كلها جاءت سلبية، مؤكدا أنه يجرى تلبية جميع طلبات السكان، كما جرى التواصل مع جهات عملهم لتوفيق أوضاعهم لحين انتهاء فترة الحجر المنزلي.وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، أعلن أن الوزارة اتخذت قرارًا بعزل أُسر مُحددة في مناطق متفرقة بـ8 محافطات، بعد اكتشاف إصابة عدد من قاطني هذه المناطق بفيروس كورونا، موضحًا أن المحافظات التي شملت عزل الأسر هي: "بورسعيد، والغربية، والإسكندرية، والمنيا، والمنوفية، ودمياط، وقنا، والبحر الأحمر".