إصابة طفل سقط من شرفة منزله بالشيخ زايد

أصيب طفل، اليوم السبت، إثر سقوطه من الدور الثاني أثناء اللهو في شرفة منزله بالشيخ زايد.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بسقوط طفل من علو، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة تبين إصابة طفل سقط من الدور الثاني وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.وبعمل التحريات تبين أن الطفل أثناء اللهو بالشرفه اختل توازنه وسقط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.