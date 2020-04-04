تطهير الترع.. أبرز إجراءات كفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)

تابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، أعمال تطهير مصرف الصافية، التابع للوحدة المحلية بكفرمجر، ورفع مخلفات التطهير، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعينة القائمة بتطهير المصارف والترع، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا المستجد.كما قامت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بحملات نظافة مكثفة تتبعها عمليات تطهير وتعقيم لكل الشوارع والميادين والقرى، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم رفع أطنان من القمامة من كل المراكز والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، فضلًا عن الاهتمام الشديد بمسح كل الطرقات ورشها بواسطة وحدات مكافحة الملاريا لمنع انتشار الفيروسات والميكروبات.