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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«جنيدى»: عودة قطاع المقاولات للعمل مؤشر لبداية تعافى الاقتصاد

السبت 04/أبريل/2020 - 12:55 م
أسامة جنيدي
أسامة جنيدي
أسماء إبراهيم
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أثنى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس أسامة جنيدي، علي أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تعاملها ومعالجتها الحيوية لتداعيات فيروس كورونا.

وقال «جنيدي»، خلال تصريحات له، إن هذه المرحلة الفاصلة تتطلب الالتفاف والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لنتجاوز معًا هذه الظروف الصعبة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، لأهمية قيام كل الأطراف من الحكومة ومجتمع أعمال ومنظمات مجتمع مدني بدور إيجابي لمواجهة الآثار السلبية للأزمة والعبور بالبلاد لبر الأمان.

وشدد رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، على أهمية تفعيل دور المسئولية المجتمعية للشركات في الحفاظ علي العمال واستمرار الشركات في عملها.

ورحب «جنيدي»، بعودة شركات المقاولات للعمل بكامل طاقتها، واصفًا توجيهات رئيس الحكومة بعودة العمل وتشجيع الشركات علي إتاحة كل سبل الرعاية الصحية للعاملين بالخطوة «الإيجابية» ومؤشر لبدء تعافي الاقتصاد، في ظل تأييد القطاع الخاص للاستمرار في العمل والإنتاج مع الالتزام الكامل بإجراءات الدولة المتبعة في تعقيم المصانع ومواقع العمل وتوفير الوحدات الصحية بمواقع العمال بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن قطاع المقاولات والتشييد والبناء يمثل قاطرة حقيقية للتنمية، حيث يضم أكثر من 12 مليون عامل مباشر وغير مباشر، ويرتبط بأكثر من 92 صناعة أخرى، مضيفًا أن عودة القطاع للعمل بكامل طاقته تحت إشراف الدولة ووزارة الصحة؛ حفاظًا علي العمالة سيكون بداية تعافي الاقتصاد خلال هذه المرحلة الدقيقة.

علي جانب آخر دعا المهندس أسامة جنيدي، محافظ البنك المركزي طارق عامر لإعادة النظر في قرار التقيد بحدود السحب للشركات، مؤكدا أن وضع حد أقصي لعمليات السحب والإيداع للأفراد قرار في محله، إلا أنه بالنسبة للشركات يضر بعملها وفي الوفاء بالتزاماتها.

وقال «جنيدي»: «متفائل بالمرحلة المقبلة وما نلمسه من أداء إيجابي للحكومة والتناغم بين الوزارات والمؤسسات واستجابتها السريعة للقطاع الخاص وتبني كل الأفكار والآراء البناءة لما يجب فعله للعبور من الأزمة»، متوجهًا بالشكر لوزارة الصحة، لدورها البطولي ومنظومة الرعاية الطبية التي تستحق لقب «الجيش الأبيض».

وأثني «جنيدي» على تعليمات وزارة الصحة لبعض المستشفيات الخاصة بالاستعداد لاستقبال الحالات وتجهيز أماكن جديدة للحجر الصحي لمساندة القطاع الطبي وتوفير كل التجهيزات اللازمة للتعامل مع كل الحالات.

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