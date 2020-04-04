ضبط صاحب مخزن بحوزته 9 أطنان أرز وسكر مجهولة المصدر بالمرج

تمكن رجال مباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، السبت، من ضبط صاحب مخزن بحوزته 9 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر بالمرج، كما تم ضبط مالك مجزر بحوزته طن دواجن فاسدة بالسلام.البداية عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج، لحيازته 5 أطنان "أرز أبيض" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، 4 أطنان "سكر حر" معبأة داخل عبوات، 3600 عبوة "زيت طعام"، 600 عبوة "قمر الدين" مجهولة المصدر، 720 عبوة "زيت طعام"، و400 عبوة فول فاسدة.كما تم ضبط مالك مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة السلام أول لحيازته 1.030 طن "دواجن مُجمدة- مقطعات دواجن" معبأة داخل عبوات لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.