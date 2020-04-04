تعقيم وتطهير مراكز شباب وأندية الغربية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حملة تعقيم مكبرة لـ282 مركز شباب على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بمشاركة شباب أندية التطوع والجوالة والكشافة والطلائع، وبعض المتطوعين من أهالي الغربية.من جانبه أكد أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية في تصريحات صحفية، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف طارق رحمي، محافظ الغربية، على سبيل توفير كل الإمكانات المتاحة فى سبيل خدمة المجتمع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمن استراتيجية وزارة الشباب بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، كما تمت إقامة منافذ لصرف المعاشات بها خلال هذه الفترة.