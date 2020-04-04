سقوط صاحب مخبز استولى على 281 ألف جنيه من أموال الدعم بالخليفة

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، اليوم السبت، من ضبط صاحب مخبز استولى على 281 ألف جنيه من أموال الدعم بالخليفة.تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الخليفة، لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية واستيلائه على (مبلغ 281936 جنيهًا) مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.