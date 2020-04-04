تشريح جثة مسن قتله ابنه بالعياط

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، قرارا بتشريح جثة مسن قتل طعنا على يد نجله، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من ذلك، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة، يؤكد وقوع جريمة قتل في قرية المساندة، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين وجود جثة مسن، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجله، حيث قام الأخير بتسديد عدة طعنات لوالده بسبب خلافات بينهما.تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.