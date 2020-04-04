البحرين ونيبال تبحثان توطيد علاقات التعاون بين البلدين

بحث رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع رئيس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية كيه بي شرما أولي، علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.وأشاد رئيس وزراء نيبال، وفقا لوكالة الانباء البحرينية بنا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مملكة البحرين والنجاحات التي حققتها في التصدي ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وفق معايير واشتراطات منظمة الصحة العالمية، بما يعكس ما تمتلكه مملكة البحرين من بنية صحية متميزة وكوادر طبية وتمريضية على أعلى مستويات الكفاءة والتطور.وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمملكة البحرين على ما توليه من رعاية واهتمام بأبناء الجالية النيبالية في المملكة، وما يحظون به من تقدير واهتمام على المستويات كافة، لاسيما خلال اجراء التحاليل الطبية الخاصة بفيروس كورونا وتقديم العلاج اللازم لهم.من جانبه، أكد رئيس الوزراء البحريني على عمق علاقات الصداقة والتعاون مع نيبال في ظل ما يربط بين البلدين من احترام متبادل وتفاهم تجاه العديد من القضايا الاقليمية والدولية، مشيدا بإسهامات الجالية النيبالية في دعم مسيرة التنمية في مملكة البحرين.