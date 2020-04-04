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السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العثور على جثة مسن متوفى داخل شقته في العمرانية

السبت 04/أبريل/2020 - 12:50 م
جثة
جثة
ندى حمدي
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عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، السبت، على جثة مسن متوفى داخل شقته في منطقة العمرانية بالجيزة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من الأَهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة رجل مسن في حالة تعفّن ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

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