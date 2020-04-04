العثور على جثة مسن متوفى داخل شقته في العمرانية

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، السبت، على جثة مسن متوفى داخل شقته في منطقة العمرانية بالجيزة.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من الأَهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة رجل مسن في حالة تعفّن ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.