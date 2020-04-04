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السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد 3 وحدات تعقيم جديدة (صور)

السبت 04/أبريل/2020 - 12:47 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، 3 وحدات جديدة، لتطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت ومستشفيات المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، رافقه خلالها اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة.

وأشار المحافظ خلال تفقده الوحدات الجديدة، إلى أن الوحدات الثلاث منها وحدتا تطهير بطاقة 600 لتر، ووحدة بطاقة 300 لتر، وجرى تصنيعها من خلال وزارة الإنتاج الحربي بشركة حلوان لمحركات الديزل مصنع 909، مقدمًا الشكر لوزير الإنتاج الحربي على سرعة تصنيع وإرسال الوحدات الجديدة.

وأكد محافظ بورسعيد استمرارية أعمال التطهير والتعقيم بمختلف الأحياء، وكذلك حملات رش وتطهير وتعقيم عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والهيئات والمؤسسات الحكومية والميادين، وذلك بالتنسيق بين الأحياء والأجهزة المعنية، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

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