«الأغذية العالمي» بالأردن يواصل دعمه للاجئين أثناء أزمة كورونا

قدم برنامج الأغذية العالمي في الأردن، مساعدات غذائية لنحو نصف مليون لاجئ من السوريين ومن الجنسيات الأخرى، وما يقارب 10 ملايين دينار أردني للاجئين شهريًا من خلال التحويلات النقدية.وأشار البرنامج - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت - إلى أنه قام أثناء مكافحة الأردن لفيروس كورونا بتحويل مساعدات شهر أبريل للاجئين في المخيمات والمجتمعات المحلية في وقت مبكر لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الغذائية خلال فترة حظر التجول، وأن محلات السوبر ماركت ومتاجر الخبز المتعاقد معها البرنامج في المخيمات تستمر في خدمة اللاجئين مع ضمان اتباع جميع تدابير الحماية التي أوصت بها الحكومة.ويواصل برنامج الأغذية العالمي خدمة المستفيدين والرد على أسئلتهم من خلال مركز الاتصال الخاص به في حين يحافظ البرنامج على وجوده في المخيمات لضمان قدرة اللاجئين على استرداد مساعداتهم وتعزيز التنسيق ومراقبة تنفيذ تدابير الحماية، وينسق مع الحكومة الأردنية بشأن زيادة مساعدته للأسر الأردنية التي تأثرت بأزمة كورونا من خلال المساعدات النقدية وأنشطة كسب العيش.