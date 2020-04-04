رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأغذية العالمي» بالأردن يواصل دعمه للاجئين أثناء أزمة كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 12:47 م
برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي
أ ش أ
طباعة
قدم برنامج الأغذية العالمي في الأردن، مساعدات غذائية لنحو نصف مليون لاجئ من السوريين ومن الجنسيات الأخرى، وما يقارب 10 ملايين دينار أردني للاجئين شهريًا من خلال التحويلات النقدية.

وأشار البرنامج - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت - إلى أنه قام أثناء مكافحة الأردن لفيروس كورونا بتحويل مساعدات شهر أبريل للاجئين في المخيمات والمجتمعات المحلية في وقت مبكر لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الغذائية خلال فترة حظر التجول، وأن محلات السوبر ماركت ومتاجر الخبز المتعاقد معها البرنامج في المخيمات تستمر في خدمة اللاجئين مع ضمان اتباع جميع تدابير الحماية التي أوصت بها الحكومة.

ويواصل برنامج الأغذية العالمي خدمة المستفيدين والرد على أسئلتهم من خلال مركز الاتصال الخاص به في حين يحافظ البرنامج على وجوده في المخيمات لضمان قدرة اللاجئين على استرداد مساعداتهم وتعزيز التنسيق ومراقبة تنفيذ تدابير الحماية، وينسق مع الحكومة الأردنية بشأن زيادة مساعدته للأسر الأردنية التي تأثرت بأزمة كورونا من خلال المساعدات النقدية وأنشطة كسب العيش.

موضوعات متعلقة

إصابة 5 تزاحموا لمشاهدة حريق في سوهاج

أول إصابة لمصري مقيم في الكويت بكورونا

حقيقة نقل متوفى بكورونا لمستشفى المبرة في بورسعيد بسيارة ربع نقل

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

الحكومة تعلن بدء تشغيل خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان

الباز يرصد مبادرات إنقاذ المضارين من كورونا وبطولات الأطباء في «90 دقيقة».. الليلة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

وفاة المغني الأمريكي الشهير بيل ويذرز

مقالات الرأي
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرءوف السجينى.. تمتع بمنزلة مرموقة عند العامَّة والخاصَّة
بسنت حسن
طباخو السم
المزيد

الثقافة

أحمد مجدي همام: كورونا حدث نادر.. تكاد البشرية تتوحد في مواجهته

جمال القصاص: الكتابة ما بعد كورونا ستنشغل بأسئلة المصير والوجود

فتحي سليمان: تأثير الكورونا على الكاتب سيكون متأخرًا

100 حكاية وحكاية.. على قناة القومي لثقافة الطفل