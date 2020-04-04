رجال الأعمال: توقف الإنتاج عالميًا يفرض التحول للاقتصاد الموجه

قالت داليا السواح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن استمرار تفاقم أزمة كورونا علي اقتصاديات الدول تتطلب العودة الي الاقتصاد الموجه، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1929 في عصر الكساد الكبير.وأكدت السواح خلال تصريحات لها، أن استمرار توقف حركة الإنتاج في العالم وتخطي أعداد المصابين حاجر المليون يفرض علينا ان نغير من منظورنا للأزمة وان نبدأ في تنظيمها أكثر من مواجهتها لحين اكتشاف العقار المناسب وذلك من خلال إعادة اكتشاف الفرص والاستخدام الأمثل لمواردنا.وأضافت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: «علينا التفكير جديا في التحول الي الاقتصاد الموجه وإدارة الأزمة بشكل فعال لحصر أطرافها والحد من تبعاتها نتيجة لما تمر به دول العالم من أزمات صحية واقتصادية يصحبها ارتفاع البطالة وتوقف الإنتاج».واشارت الى أهمية إعادة تنظيم عجلة الإنتاج والزراعة وإعادة اكتشاف موارد الدولة خاصة وان العالم بعد الأزمة سيعاني من خلل في اقتصادياته وإعادة دورة الإنتاج التي قد تستغرق سنوات.وأضافت:« يجب علينا أخذ السبق في تنظيم الأزمة داخليا والاستخدام الأمثل لمواردنا وإعادة اكتشاف الفرص»، مؤكدة أن إعادة تنظيم مواردنا يقفز بالاقتصاد المصري الي الصدارة خاصة مع امتلاكنا للموارد البشرية من الأيدي العاملة والخامات والمواد الطبيعية العديدة إلا أنه يتبقي حسن التنظيم والإدارة لمقوماتنا الاقتصادية.