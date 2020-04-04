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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كيف تستفيد مصر نفطيًا من أزمة كورونا؟

السبت 04/أبريل/2020 - 12:43 م
الدكتور جمال القليوبى
الدكتور جمال القليوبى
سيد ابراهيم
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قال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، إن قدرات مصر التكريرية فى مجال البترول عالية جدًا، ولكن تنقصها نسبة المادة الخام، وخلال الفترة الماضية، قامت الدولة المصرية، متمثلة فى وزارة البترول بوضع خطط حكيمة لاستيراد الزيت الخام من الدول الشقيقة، مثل السعودية عن طريق "أرامكو" وكذلك الإمارات والكويت، ووفر ذلك الكثير من التكاليف الباهظة، التى كانت تتكبدها مصر فى الماضى، وذلك بسبب تشغيل معامل التكرير المصرية بعد إعادة هيكلتها وتطويرها لاستيعاب كميات كبيرة من النفط الخام.

وأشار "القليوبى"، فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن مصر تنتج أكثر من 60% من حجم استهلاك الوقود محليًا والمتبقى يتم استيراده من الخارج من خلال اتفاقيات طويلة الأجل، ومنها استيراد ما يقرب من 25% من حجم استهلاك مصر من شركة "أرامكو" السعودية وجزء من الإمارات العربية، وهذا التأمين الذى تم إنجازه فى ذلك التوقيت باتفاقيات طويلة الأجل وفرت على مصر توفير سلع الوقود محليًا دون أن يكون هناك نوع من الأزمات.

وأوضح أن القدرة التشغيلية لمعامل التكرير المصرية بعد وضع الخطة الاستراتيجية للدولة لصيانة معامل التكرير، والتى أدت إلى قدرات عالية جدًا فى عملية التشغيل بتكنولوجيات متقدمة، ومنها معمل "ميدور" ومعمل "أسيوط لتكرير البترول" ومعمل "مسطرد" و"النصر للتكرير" و"العامرية"، كل هذه المعامل من أهم معامل التكرير فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تم إعدادها لتكون حجر الأساس لتوفير المنتجات البترولية المصنعة محليًا.

وقال إن مصر لا بد أن تعمل حاليًا على تخزين النفط الخام فى ظل تفشى فيروس كورونا، لأن أزمة كورونا المرتبطة بالنفط قد تستمر لمدة 6 أشهر أو حتى نهاية 2020، فلا بد من العمل على التخزين وتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها على ألا يقل المخزون الاستراتيجى من النفط عن 365 يومًا، وذلك عن طريق إنشاء صهاريج بسعات عالية القدرة تصل إلى 100 ألف برميل، ولتكن هذه السعات السطحية بالصحراء الغربية أو الصحراء الشرقية، وهذا يوفر الكثير عن عقود التأمين التى تلجأ لها الدول لتأمين أسعار النفط وعملية التحوط.

وعن الجانب العالمى بالنسبة لتداعيات فيروس كورونا وتأثيره على أسعار النفط، رأى الدكتور جمال القليوبى، أن معظم الدول المنتجة للنفط رصدت مئات المليارات من الدولارات لإيجاد طرق وعلاج لمواجهة كورونا، مشيرًا إلى أنه، حاليا، السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو التكتل لجميع الدول لإيجاد حلول وأمصال لهذا الفيروس، الذى أدى إلى تجميد جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية على مستوى العالم، ومنها صناعة النفط هى أكبر خاسر في هذه الأزمة.

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