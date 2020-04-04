التصريح بدفن عروس قبل زفافها بأيام في السلام

صرّحت نيابة السلام الجزئية، السبت، بدفن جثة عروس لقيت مصرعها في حادث اصطدام "توك توك" بأحد أعمدة الإنارة بمدينة السلام، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة سائق الدراجة البخارية.أوضحت التحريات الأولية، أن المتوفاة "ر.أ"، 20 عامًا، كانت تستعد لحفل زفافها خلال أيام، إلا أنها لقيت مصرعها نتيجة الإصابات الواردة بالتقرير، وأكدت التحريات أن السائق فى حالة حرجة ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات العامة.بداية الواقعة كانت عندما تلقى قسم السلام، إشارة بوجود حادثة أعلى دائرى السلام، وبالانتقال تبين صحة الواقعة ووجود جثة فتاة أوائل العشرينيات، ووجود سائق توك توك مصاب وفي حالة خطيرة وعلى الفور تم نقل السائق للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.