ضبط موظف بمحليات سوهاج لإصدار تراخيص لأبنية مخالفة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من ضبط فنى تنظيم بالوحدة المحلية لقرية "الصفيحة"، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، لاستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع عامل وتزوير شهادة صلاحية لعقار بها وإثبات أن العقار داخل الحيز العمرانى على غير الحقيقة.وأسفرت التحريات التى قادها فريق بحث ضباط الإدارة عن قيام بعض مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج، بتواطؤهم مع بعض ملاك العقارات، وإصدار رخص بناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2018، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم عرض المتهم على نيابة الأموال العامة للتحقيق.