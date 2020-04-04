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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

30.6 % زيادة فى صادرات مصر من السلع الغذائية خلال عام

السبت 04/أبريل/2020 - 12:38 م
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
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كشف أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن الصادرات المصرية من السلع الغذائية سجلت ارتفاعًا بنسبة 30.6% خلال عام، بعد أن قفزت لـ340.4 مليون دولار في يناير 2020 مقابل 260.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، لتمثل 13.7% من جملة الصادرات خلال تلك الفترة.

وأوضح التقرير، أنه جاء في مقدمة تلك الصادرات الأجبان المعالجة حراريًا، والتي ارتفعت صادراتها بنسبة 989.9% خلال عام لتصل لـ6.9 مليون دولار مقابل 636 ألف دولار، وخضر وفواكه وثمار بنسبة 104.1% بعد أن ارتفعت من 3.2 مليون دولار لـ6.6 مليون دولار، و"خمائر حية" فعالة بنسبة 120% من 2.2 مليون دولار لـ4.9 مليون دولار، وزيت فول الصويا بنسبة زيادة 1761% من 263 ألف دولار لـ4.8 مليون دولار، وزيتون بنسبة زيادة 10.8% من 4.3 مليون دولار لـ4.7 مليون دولار.

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