62 إصابة جديدة بكورونا في الكويت.. والإجمالي 479

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن إصابة 62 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 479 حالة.وكشف وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.وقال الشيخ باسل الصباح، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ11 المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.