أسعار الفواكه اليوم السبت 4- 4- 2020 في الأسواق

أسعار الفاكهة بمصر اليوم السبت

أسعار جميع أنواع البرتقال في الأسواق

وعن أسعار البرتقال سجل سعرا من 3 ـ7 جنيهات يختلف على حسب المنطقة، حيث إن أسعار البرتقال البلدي تتراوح بين 2.5- 4.5 جنيه، والبرتقال السكري يتراوح بين 2.5- 4.5 جنيه، والبرتقال أبوسرة يتراوح بين 3.5- 6 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 3- 6 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو.





تابع أيضاً:





شهدت أسعار الفاكهة، اليوم السبت 4 أبريل 2020، حالة من الاستقرار في الأسواق نظرًا لكونها غذاء أساسيا في البيوت المصرية لما تحمله من فائدة صحية لكل من الأطفال والكبار، وما توفره من مناعة لجسم الإنسان.ويقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الفواكه بمختلف أنواعها.وينصح العديد من خبراء التغذية بتناول الفواكة باستمرار حتى مع ارتفاع أسعار الفاكهة اليوم خاصة تناولها على معدة فارغة لتحقيق أفضل استفادة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، مثل الكالسيوم الذي يفيد العظام ويحسن من فرص عدم الإصابة من هشاشة العظام، حيث لا يستطيع أي إنسان الاستغناء عن النبات والفواكه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.وخلال جولة لـ"الدستور" لمعرفة أسعار الفواكه لتوفير كل ما يهمه قبل التوجة إلى البائعين ويكون على دراية بكل أسعار الفاكهة بمصر اليوم.وقال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه، إن هناك وفرة من السلع الغذائية في الأسواق، مع ارتفاعات طفيفة لبعض السلع.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن بعض السلع شهدت ارتفاعا بسبب زيادة الطلب عليها مثل الليمون الذي وصل سعره لـ35 جنيهًا.وأوضح أن هناك إقبالا غير طبيعي من قبل المواطنين مما قد يرفع الأسعار ويحدث عدم اتزان في الأسواق.وناشد المواطنين عدم التكالب على السلع وتخزينها لعدم حدوث أزمة في الأسعار بالسوق المحلية ونقص في السلع.وتراجعت أسعار الفواكه بمصر، اليوم السبت، حسب تصريحات نجيب، وسجل التفاح الأمريكى والإيطالى أسعارًا تتراوح بين 17- 23 جنيهًا، والتفاح الجولدن 17 جنيهًا، والتفاح السورى 18 جنيهًا.وأفاد بتراوح سعر الفراولة بين 4- 8 جنيهات، والكانتلوب بين 3- 6 جنيهات، كما تراوحت أسعار الجوافة بين 4- 8 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9.