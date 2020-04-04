مقترح برلماني بإدراج المسعفين ضمن زيادة بدل المهن الطبية

وجهت إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية، للمطالبة بإدراج العاملين بهيئة الإسعاف في زيادة بدل المهن الطبية.وأوضحت النائبة، أن العاملين بهيئة الإسعاف غير مخاطبين بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2014، فالهيئة لها لائحة خاصة بها طبقًا للقرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2009 بإنشائها.وأكدت النائبة أن هناك دورا كبيرا يلعبه العاملون بهيئة الإسعاف، خلال الأزمة الراهنة، التي تعيشها مصر، ولا أحد يستطيع أن ينكر دورهم، والعبء الكبير الواقع على عاتقهم، وحجم الضرر الذي يلاحقهم أيضًا، وهو ما يتطلب من الحكومة إدراجهم في قرار زيادة بدل المهن الطبية، تقديرًا لهم.وطالبت بإدارج جميع العاملين بهيئة الإسعاف في باقي القرارات الحكومية، والتي تشمل زيادة البدل بنسبة 75%، كذالك إدراجهم في صندوق المخاطر المزمع إنشاؤه، والمكافآت التي وجهت الدولة بصرفها للمتعاملين مع حالات فيروس كورونا.