حمدى الميرغنى وزوجته ضيفا «واحد من الناس» غدًا

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في أمسية فنية وكوميدية خاصة نجم الكوميديا حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبدالفتاح نجمي مسرح مصر في سهرة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء غد الأحد عبر فضائية النهار.ويتطرق الحوار الذي يتخلله العديد من المواقف الكوميدية حول مسرح مصر إلى كيف كانت البداية لهما والانطلاقة الكبيرة والنجاح لدى الجمهور المصري.كما يكشف اللقاء العديد من الأسرار الخاصة حول الحياة العائلية لنجمي مسرح مصر وقصة الحب بينهما والعديد من المواقف الكوميدية.ويتحدث الميرغني عن تجربته الفنية الجديدة مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فالنتينو" وحلم حياته الذي تحقق بالوقوف أمام الزعيم في عمل كوميدي.