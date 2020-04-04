استثناء قصاصات الجينز من فرض رسم صادر

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 15 لسنة 2020، والذي تضمن فرض رسم صادر على قصاصات الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة عدا وقصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز.كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا رقم 195 لسنة 2020 بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية بواقع 3000 جنيه للطن فيما عدا قصاصات الجينز.