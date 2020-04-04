إحالة المتهمين بانتحال صفة ضباط الشرطة للمحاكمة

أحالت نيابة الأميرية، السبت، المتهمين بانتحال صفة ضباط الشرطة؛ بهدف سرقة المواطنين للمحاكمة.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هم محمود.م، طارق.ع، جمال.ع، عاطلين وأقرّوا بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بانتحالهم صفة ضباط الشرطة، وإيقافهم للضحايا، ثم إشهار الأسلحة في وجوههم وسرقتهم.وأقرّ المتهمون بسرقة 8 هواتف محمولة ومبالغ مالية تقدر بـ6 آلاف جنيه وتفصيلهم لملابس الشرطة لدى صاحب ورشة بدائرة القسم.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الأميرية تفيد انتحال 3 أشخاص صفة ضباط شرطة وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبِسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة والانتحال، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.