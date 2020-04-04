ارتفاع عدد مصابي كورونا في لبنان لـ520

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 520.وكان أكد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن حكومة بلاده نجحت حتى الآن في احتواء فيروس كورونا إلى حد بعيد، وأن الجهود الحكومية أسفرت عن نتائج جيدة؛ كونها اعتمدت منهجية علمية.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اللبناني، والذي تقرر فيه تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة (266 دولارا) تدفع للأسر الأكثر احتياجا وتوزع بمعرفة الجيش اللبناني، وبدء تطبيق الخطة الرامية إلى تسهيل عودة اللبنانيين المغتربين والعالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى لبنان ابتداء من 5 أبريل المقبل.