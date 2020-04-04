«التعليم» توضح كيفية توزيع واحتساب توقيت الامتحان التجريبي (فيديو)

توزيع الامتحان التجريبي

مدة الامتحان التجريبي

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه رد على مجموعة من التساؤلات بخصوص المواعيد المدرجة في الجدول، أن تلك الفترة هي الفترة التي ستقوم الوزارة فيها بإنزال الامتحان الخاص بالمادة وليست الفترة الزمنية للطالب للانتهاء من الامتحان، لأن الامتحان سيظل مفتوحا خلال الفترة من 2 إلى 4 على سبيل المثال، ولذلك يمكنك الدخول في تلك الفترة، مؤكدًا أنه للطالب أن يفتح الامتحان خلال الفترة المحددة للمحافظة التابع لها، ولن يستطيع فتح الامتحان بعد ذلك، فلن يستطيع الدخول على الامتحان مع مجموعة اخرى من المحافظات.





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وشدد على ضرورة الدخول إلى الامتحان خلال الفترة التي حددتها الوزارة لكل محافظة فقط، موضحة أن الطالب ليس له علاقة بالفترة الزمنية للإجابة عن الامتحان، فهذه تحسب من لحظة دخول الطالب على الامتحان، مشيرًا إلى أن هذا امتحان تجربة، وهذا بهدف التجريب وليس للخوف من الدرجات وما شابه ذلك، منوها بأن أي طالب يتعسر في الدخول إلى الشبكة لأي سبب فني لا ينتابه القلق، والوزارة ستقوم بحل المشكلة فور التبليغ بها من خلال وزارة الاتصالات.

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي التي ستبدأ من غدا الأحد 5 أبريل، وتمتد حتى يوم 22 أبريل وفقا للجدول الذي نشرته الوزارة.وقال الدكتور طارق شوقي، خلال مقطع صوتي مسجل في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصري، إنه تم توزيع الطلاب وفقا لمجموعة من المحافظات، وسيكون لكل مجموعة مواعيد مختلفة عن غيرها وهي ما يطلق عليها "النافذة الزمنية"، موضحًا أن من الأفضل توزيع الطلاب على الفترة المحددة كلها من قبل الوزارة، بمعنى أنه ليس من الضروري دخول كل الطلاب الساعة 2 على الموقع للامتحان، فمن الأفضل أن يكون هناك فارق زمني بسيط حتى لا يكون هناك عبء على شبكة الإنترنت.