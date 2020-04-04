رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التعليم» توضح كيفية توزيع واحتساب توقيت الامتحان التجريبي (فيديو)

السبت 04/أبريل/2020 - 12:45 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ياسمين عباس
طباعة
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي التي ستبدأ من غدا الأحد 5 أبريل، وتمتد حتى يوم 22 أبريل وفقا للجدول الذي نشرته الوزارة.

توزيع الامتحان التجريبي


وقال الدكتور طارق شوقي، خلال مقطع صوتي مسجل في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصري، إنه تم توزيع الطلاب وفقا لمجموعة من المحافظات، وسيكون لكل مجموعة مواعيد مختلفة عن غيرها وهي ما يطلق عليها "النافذة الزمنية"، موضحًا أن من الأفضل توزيع الطلاب على الفترة المحددة كلها من قبل الوزارة، بمعنى أنه ليس من الضروري دخول كل الطلاب الساعة 2 على الموقع للامتحان، فمن الأفضل أن يكون هناك فارق زمني بسيط حتى لا يكون هناك عبء على شبكة الإنترنت.

مدة الامتحان التجريبي

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه رد على مجموعة من التساؤلات بخصوص المواعيد المدرجة في الجدول، أن تلك الفترة هي الفترة التي ستقوم الوزارة فيها بإنزال الامتحان الخاص بالمادة وليست الفترة الزمنية للطالب للانتهاء من الامتحان، لأن الامتحان سيظل مفتوحا خلال الفترة من 2 إلى 4 على سبيل المثال، ولذلك يمكنك الدخول في تلك الفترة، مؤكدًا أنه للطالب أن يفتح الامتحان خلال الفترة المحددة للمحافظة التابع لها، ولن يستطيع فتح الامتحان بعد ذلك، فلن يستطيع الدخول على الامتحان مع مجموعة اخرى من المحافظات.

تابع أيضاً:

وشدد على ضرورة الدخول إلى الامتحان خلال الفترة التي حددتها الوزارة لكل محافظة فقط، موضحة أن الطالب ليس له علاقة بالفترة الزمنية للإجابة عن الامتحان، فهذه تحسب من لحظة دخول الطالب على الامتحان، مشيرًا إلى أن هذا امتحان تجربة، وهذا بهدف التجريب وليس للخوف من الدرجات وما شابه ذلك، منوها بأن أي طالب يتعسر في الدخول إلى الشبكة لأي سبب فني لا ينتابه القلق، والوزارة ستقوم بحل المشكلة فور التبليغ بها من خلال وزارة الاتصالات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول إصابة لمصري مقيم في الكويت بكورونا

«الصحة العالمية» تثمّن جهود الرئيس فى مكافحة كورونا

الباز يرصد مبادرات إنقاذ المضارين من كورونا وبطولات الأطباء في «90 دقيقة».. الليلة

الحكومة تعلن بدء تشغيل خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

الحكومة تعلن بدء تشغيل خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان

الباز يرصد مبادرات إنقاذ المضارين من كورونا وبطولات الأطباء في «90 دقيقة».. الليلة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

وفاة المغني الأمريكي الشهير بيل ويذرز

مقالات الرأي
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرءوف السجينى.. تمتع بمنزلة مرموقة عند العامَّة والخاصَّة
بسنت حسن
طباخو السم
المزيد

الثقافة

أحمد مجدي همام: كورونا حدث نادر.. تكاد البشرية تتوحد في مواجهته

جمال القصاص: الكتابة ما بعد كورونا ستنشغل بأسئلة المصير والوجود

فتحي سليمان: تأثير الكورونا على الكاتب سيكون متأخرًا

100 حكاية وحكاية.. على قناة القومي لثقافة الطفل