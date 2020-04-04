البحيرة: 29287 مواطنًا تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء

صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بأن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء، طبقًا للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 29287 مواطنًا حتى نهاية مارس الماضي على إجمالي مساحة قدرت بـ8 ملايين و418 ألف متر مربع.وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة تضافر كل الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء؛ لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب.كما أشارت المهندسة منال عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 المعدل بقانون 1 لسنة 2020 بأنه تم تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات.