التزام بالإغلاق الكلى للمحال والمراكز التجارية بكفر الشيخ (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت قرار غلق المحال باليوم الحادي عشر للحظر، للتأكد من تنفيذ قرار حظر التجوال من الـ5 مساءً حتي الـ6 صباحًا فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، والذي فرضه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية والاحترازية في مجابهة فيروس كورونا؛ من أجل سلامتهم والحد من انتشار الفيروس، مشيدًا بالتزام أصحاب المنشآت التجارية بتنفيذ قرار الغلق.وأشاد، بالتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية؛ لتنفيذ القرارات من خلال غرف عمليات منعقدة على مدار الساعة، والتواصل المباشر والدائم بين كل الجهات المعنية، وفقًا لخطة الاستعدادات التي تنفذها المحافظة بكل أجهزتها المعنية والمعاونة لإنجاح جهود الدولة لمُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا المستجد.