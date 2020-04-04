إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة بعين شمس

أحالت نيابة عين شمس، السبت، 3 عاطلين للمحاكمة بالجنايات، لحِيازتهم كمية من الحشيش والهيروين والبودر بمنطقة عين شمس.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته كمية من الحشيش زنة 350 جرامًا، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وضبط عاطل آخر حال وجوده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس زنة 610 جرامات، كمية من مخدر البودر زنة 200 جرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول)، وسقط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جراما"- كمية من مخدر الآيس وزنت 70 جراما - مبلغ مالى- هاتف محمول).بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة؛ بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، تم اتّخاذ الإجراءات القانونية.