عودة رحلات الترانزيت لمطار البحرين ودخول البلاد للمواطنين فقط

أعلنت طيران الخليج البحرينية، اليوم السبت، عن عودة رحلات الترانزيت للركاب عبر مطار البحرين لكن دخول البلاد يقتصر على المواطنين والمقيمين، وفقًا لـ"رويترز".ونوهت وزارة الصحة، بأنها ستتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكل المخالطين لهذه الحالات وإجراء الفحوصات المختبرية؛ للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة، كما تقرر تمديد إقامة المصابين بالحجر الصحي الاحترازي لمدة أسبوعين حسب الإجراءات الوقائية المتبعة.