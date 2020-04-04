الحكومة تنفى شائعة عودة صلاة الجمعة والجماعة الأسبوع المقبل

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل من أنباء بشأن قرار وزارة الأوقاف عودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.وقال المركز، في بيان اليوم السبت، إنه تواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل، مُشددةً على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم، ولم يتم إلغاؤه لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة، مُشيرةً إلى أن الحفاظ على النفس البشرية من أهم مقاصد الشريعة، وأن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع هو مطلب شرعي ومخالفته معصية تَستحق المحاسبة والمساءلة.