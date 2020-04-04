إخلاء سبيل صاحب شركة اخترق حظر التجوال فى حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، بإخلاء سبيل صاحب شركة، لاختراقه حظر التجوال، ولعدم حمله بطاقة شخصية، بكفالة مالية ٢٠٠٠ جنيه.تعود تفاصيل الواقعة أثناء خروج النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث حلوان، في حملة أمنية لتفقد الحالة الأمنية وتطبيق قرار حظر التجوال، فشاهد أحد الأشخاص يسير في الشارع مخترقًا قرار حظر التجوال.وباستيقافه وسؤاله عن سبب كسره الحظر لم يبد أسبابًا طارئة لخروجه، وبسؤاله عن بطاقة هويته، تبين عدم حمله لها.وبمناقشته أقر بأنه يدعي "م. أ. س"، صاحب شركة، ومقيم بمنطقة كفر العلو، فتم القبض عليه واقتياده لديوان القسم.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.