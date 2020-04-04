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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 159 شخصا لاتهامهم بخرق حظر التجول بالقليوبية

السبت 04/أبريل/2020 - 11:03 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
كتب صلاح حسنى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط 159 شخصا متهمين بخرق حظر التجول خلال الدوريات المتحركة والأكمنة الثانية التي شكلتها المديرية لمتابعة مدى التزام المواطنين بقرار حظر التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا اعتبارا من السابعة مساء أمس وحتى السادسة صباح يوم السبت.

كان مجلس الوزراء قد أصدر بعض الإجراءات الإلزامية حفاظا على أرواح المواطنيين وللحد من فيرس كورونا منها: حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، اعتبارًا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، تغلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع، وتقديم الخدمات والمراكز التجارية بكافة صورها مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت لتلك المحال والمراكز مع عدم سريان هذا الغلق على المخابز ومحال البقالة والسوبر ماركت الكائنة خارج المراكز التجارية.

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