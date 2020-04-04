ضبط 532 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم السبت، حملة مفاجئة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، تحت إشراف اللواء هشام فاروق مدير الأمن.وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 532 حكمًا قضائيًا، وهى عبارة عن: 90 حكم حبس جزئي، و18 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 272 حكم غرامات، و151 حكم مخالفة.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.