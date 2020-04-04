رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 532 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

السبت 04/أبريل/2020 - 11:02 ص
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم السبت، حملة مفاجئة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، تحت إشراف اللواء هشام فاروق مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 532 حكمًا قضائيًا، وهى عبارة عن: 90 حكم حبس جزئي، و18 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 272 حكم غرامات، و151 حكم مخالفة.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.

موضوعات متعلقة

إصابة 5 تزاحموا لمشاهدة حريق في سوهاج

تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ مع بديل أحمد فتحي

الصحة: 120 إصابة جديدة بكورونا.. و8 وفيات

أمريكا تسجل 1094 حالة وفاة جديدة بسبب «كورونا»

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

سبب وفاة أول مصابة بكورونا في «النجيلة» ورفض عائلتها استلام الجثمان

الصحة العالمية: 76 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

وفاة المغني الأمريكي الشهير بيل ويذرز

مقالات الرأي
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرءوف السجينى.. تمتع بمنزلة مرموقة عند العامَّة والخاصَّة
بسنت حسن
طباخو السم
المزيد

الثقافة

«جوته» يستكمل أنشطته وبرامجه التعليمية والثقافية عبر الإنترنت

غدًا.. «بالعربي» يحتفل بعيد ميلاد علي الحجار

طه حسين فى العرض الخاص لفيلم «دعاء الكروان» (صور)

حمزة قناوي: جريمة سرقة رامونا يحيى لقصائدي لن تسقط بالتقادم