150 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا، اليوم السبت، عن تسجل 4 وفيات و150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3483.وكانت أعلنت وزارة الصحة الماليزية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، أمس الجمعة، إلى 3 آلاف و333 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 53 حالة.وأوضح المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله - خلال مؤتمر صحفي بشأن التطورات المتعلقة بانتشار الفيروس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما" - أنه تم تسجيل 217 إصابة جديدة بالفيروس و3 حالات وفاة في البلاد خلال الـ24 الساعة الماضية.وأضاف أن 60 شخصًا تعافوا من الفيروس وسُمح لهم بالخروج من المستشفيات اليوم، ليقفز عدد المتعافين إلى 827 شخصًا أو ما يعادل نحو 24.8% من إجمالي الإصابات مقابل 23.9% مسبقًا.