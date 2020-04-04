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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ الصحة العامة يطمئن المصريين: متقلقوش بس مينفعش نتهاون

السبت 04/أبريل/2020 - 11:00 ص
دكتور عبداللطيف المر
دكتور عبداللطيف المر
هدير شعراوي
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قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق، إن ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا بمعدل 6 أو 10 أو 50 أو 100 حالة في اليوم لا يشكل مشكلة، كما أن وصول الحالات المصابة لـ1000 خلال شهر لا يشكل مشكلة أيضًا.

وأوضح المر، خلال حواره ببرنامج "٨ الصبح"، والمُذاع على فضائية "dmc"، أن المشكلة تكمن في زيادة الأعداد المصابة يوميًا بمعدل ألف أو ألفي حالة معلقًا: "هتبقى مشكلة، لأن الأرقام هتزيد بمتوالية هندسية".

وأضاف أن الوضع في مصر مطمئن حتى الآن، متابعًا: "إحنا ماشيين بمتوالية عددية وليست متوالية هندسية، ومش عاوز القلق ينتقل لحد، لكن عاوز الحذر ينتقل لكل ناس".

واكد أن الدولة قادرة بجانب الشعب المصري على تخطي أزمة كورونا، لكن أحذرهم من التهاون، قائلًا: "إحنا ماشيين صح لحد دلوقتي، إنما مينفعش أتهاون؛ عشان قلة قليلة تاخدني للهاوية، لازم أساعد الدولة بالبعد الاجتماعي".
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