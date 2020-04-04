البهي: منظومة العمل من المنزل تخفض حجم خسائر كورونا

قال الخبير الاقتصادي عمرو البهي إن منظومة العمل من المنزل عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة تعد الحل الوحيد لتلاشي خسائر انتشار فيروس كورونا المستجد في بعض القطاعات.وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القطاعات الأخرى مثل التشييد والبناء والصناعة من الممكن وضع نظام يسهم في تشغيل جزئي بها حتي تنتهي أزمة انتشار هذا الوباء.وأوضح أن التطرق إلى استخدام وسائل جديدة مع دعم الدولة وتحملها بعض الخسائر بالتعاون مع القطاع الخاص سيعمل علي تلاشي جزء كبير من خسائر كورونا.وأوضح أن القطاع العام مع القطاع الخاص لا بد أن يعي جيدا حجم ما تمر به البلاد في التوقيت الحالي، مشيرا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام ستستطيع بالتعاون مع القطاع الخاص في دعم الدولة للخروج من الأزمة في ظل ما تمتلكه من تنوع في الأنشطة.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.