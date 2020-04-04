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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: استمرار عمل «أطفال بلا مأوى» مع إجراءات الحظر

السبت 04/أبريل/2020 - 10:54 ص
التضامن
التضامن
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار عمل الوحدات المتنقلة في الشوارع لإنقاذ كبار وأطفال بلا مأوى، من الساعة 9 صباحا وحتى ٣ مساء، وفقا لقرار الحظر، وفقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال حازم الملاح، المتحدث الإعلامي لبرنامج أطفال بلا مأوى، إن الوزارة تقوم بتكثيف حملات إنقاذ المشردين من الشوارع مع ارتفاع درجات الحرارة، كما حدث في انخفاض درجات الحرارة، وتكثيف المبادرة مع تقلبات الطقس.

وأضاف الملاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفرق منتشرة على مستوى المحافظات، ويتبع الوزارة 7 مؤسسات رعاية اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلا مأوى، بالإضافة لدور جديدة جهزتها الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني في السويس وبورسعيد وبني سويف.

وأشار إلى أن الفريق على تواصل مستمر مع الكبار والأطفال المشردين بلا مأوى، سواء من وافق على الانتقال لدور رعاية أو من رفض وفضل البقاء في الشارع، كما أن الفرق تم تزويده بالمعونات والوجبات المناسبة لتقديم الخدمات اللازمة للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية.

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